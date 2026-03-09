来週19日に開幕する『春のセンバツ高校野球』に出場する日本文理ナインが、甲子園に向けて出発しました。



9日朝、学校では教職員や保護者などが集まり出発式が行われました。



■日本文理 田中利夫校長

「粘り強く諦めない強い野球を期待しています。」



■日本文理 渡部倖成主将

「自分たちの野球をして全員で進んでいき『全進』で甲子園で戦っていきたいと思います。」



日本文理の初戦は、大会3日目の21日に21世紀枠で出場する高知農業と対戦します。15年ぶりの初戦突破を目指して徳島県で合宿を行ったあと、大阪入りする予定です。



■日本文理 渡部倖成主将

「粘り強く戦っていけたらと思うし、感謝の気持ちを持ってプレーしていけたらと思う。」



また、ともに出場する『帝京長岡』は大会5日目の23日宮城県の東北高校との初戦に挑みます。