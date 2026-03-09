B2西地区3位の鹿児島レブナイズは首位の神戸を迎え撃ちました。後半の怒涛の追い上げに会場は熱気に包まれました。



B2西地区3位で3連勝中の鹿児島レブナイズはホームで西地区首位の神戸を迎え撃ちました。7日のゲーム1では第1クオーターからゲインズ・ジュニアやアウダなどが得点を重ねレブナイズがリードを奪います。しかし第2クオーターでは神戸にリードを奪われ、前半を折り返します。





ハーフタイムには私たち、KYTのアナウンサーがお邪魔させていただきました。皆さんと一緒にZIPポーズとバモスの掛け声で後半に向けエールを送りました。迎えた後半。神戸の勢いを止められず最終、第4クオーターには一時16点差をつけられてしまいます。しかし、ここからレブナイズが怒涛の追い上げを見せます。相手にシュートを打たせない堅いディフェンスをから流れを引き寄せると、キャプテン藤本が倒れこみながらレイアップシュート。お次はゲインズ・ジュニアのスティールから藤本、そしてゲインズがダンク！さらに、遠藤がディフェンスをかわして華麗なシュート。勢いに乗り、3点差まで追い上げます。しかし、惜しくも逆転はならず。81対86で敗れましたが、怒涛の追い上げに会場は熱気に包まれました。（鹿児島レブナイズ・遠藤 善選手)「自分たちが追い上げている時の声援もすごかったし、本当にすごく力になるので皆さんのためにも勝ちを届けたいなという気持ちによりなった」8日も惜しくも1点差で敗れたレブナイズは4位に後退しました。次の試合は3月14日と15日。アウェーで2位の愛媛と対戦します。