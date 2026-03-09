『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『赤信号でも行ってやろうと…』親子2人死亡事故 男を逮捕」についてお伝えします。

◇

危険運転致死の疑いで逮捕・送検された会社員の杉林凌容疑者（26）。事故は7日午前5時半ごろ、富山市の国道の交差点で起きました。

杉林容疑者が乗っていた車が道路沿いのブロックに乗り上げて電柱に衝突し、フロント部分が激しく大破。あたりには部品が散乱しています。

そこから少し離れた場所で横転し大きく破損しているのが、衝突された軽乗用車です。

軽乗用車を運転していた富山市の会社員、上田絵莉加さん（38）と同乗していた息子の壮芽さん（14）が亡くなりました。

警察によりますと、杉林容疑者は7日、赤信号を無視して交差点に突っ込み、軽乗用車と衝突。親子2人を死亡させた疑いが持たれています。

捜査関係者によりますと、杉林容疑者は法定速度の60キロを大きく上回るスピードで走行していたとみられます。

調べに対し、杉林容疑者は「赤信号でも行ってやろうと思い交差点に入った」などと容疑を認めているということです。