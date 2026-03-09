【WBC】谷原章介、オーダー巡り謝罪 VTR、スタジオで頭下げる「参ったね…」【“谷原ジャパン”のオーダー一覧】

【WBC】谷原章介、オーダー巡り謝罪 VTR、スタジオで頭下げる「参ったね…」【“谷原ジャパン”のオーダー一覧】