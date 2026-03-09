【WBC】谷原章介、オーダー巡り謝罪 VTR、スタジオで頭下げる「参ったね…」【“谷原ジャパン”のオーダー一覧】
俳優の谷原章介（53）が、フジテレビ系の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオーダーを巡って謝罪した。
【動画】何度見ても興奮！大谷翔平の豪快な衝撃満塁ホームラン
谷原は6日の放送で“谷原ジャパン”と銘打って侍ジャパンの予想オーダーを披露した。その中では、吉田正尚や鈴木誠也をけがの影響を考慮して「あえて控えの方に回ってもらった」と説明していた。
そんな予想に反して大会では、吉田や鈴木が活躍。観戦した谷原は直後に東京ドーム前で番組のインタビューに答え、「メジャーリーグの大谷（翔平）、（鈴木）誠也、吉田、あの瞬間、私の妄想スタメンなんて申し訳ない。すいませんでした！」と帽子をとって頭を下げた。続けて「って言うぐらい、すごかった。参ったね…」と話していた。
映像がスタジオに戻っても、谷原は「改めて申し訳ありませんでした」とお詫び。「吉田さんがいなければ韓国戦だけじゃなくて次もヤバかった」と語った。
■“谷原ジャパン”のオーダー
1大谷 DH
2小園 遊
3近藤 左
4岡本 三
5村上 一
6牧原 右
7牧 二
8坂本 捕
9周東 中
【動画】何度見ても興奮！大谷翔平の豪快な衝撃満塁ホームラン
谷原は6日の放送で“谷原ジャパン”と銘打って侍ジャパンの予想オーダーを披露した。その中では、吉田正尚や鈴木誠也をけがの影響を考慮して「あえて控えの方に回ってもらった」と説明していた。
映像がスタジオに戻っても、谷原は「改めて申し訳ありませんでした」とお詫び。「吉田さんがいなければ韓国戦だけじゃなくて次もヤバかった」と語った。
■“谷原ジャパン”のオーダー
1大谷 DH
2小園 遊
3近藤 左
4岡本 三
5村上 一
6牧原 右
7牧 二
8坂本 捕
9周東 中