¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¡Ê£³£±¡Ë¤Îà±Æ¶ÁÎÏá¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±©À¸¤Ï°ÊÁ°¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ÇµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ»Ô¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¥â¥Ê¥«¤ò½Ð±é¼Ô¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¡£ÀçÂæ¤Î¿·Ì¾Êª¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤ª²Û»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢±©À¸¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÀßÅ¹ÊÞ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç£´ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö±©À¸·ë¸¹¡¡£î£ï£ô£ô£å¡¡£ó£ô£å£ì£ì£á£ô£á¡×¤Ç¤Ï¡¢£Ê£ÒÀçÂæ±Ø£³³¬¤ß¤É¤ê¤ÎÁë¸ýÁ°¤Ë¤ÆÆÃÊÌÈÎÇä²ñ¤ò¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö£¹Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãë¤´¤í¤Ë¤Ï£´£°Ê¬ÂÔ¤Á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¹¤¤»þ¤Ï£²»þ´Ö°Ê¾åÂÔ¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£±©À¸¥¤¥Á¥ª¥·¤ª²Û»Ò¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤Î¤è¤¦¤À¡£