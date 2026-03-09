日本記念日協会は「サンキュー」の語呂合わせから、3月9日を「感謝の日」としています。前日に合格発表が行われた九州大学で、感謝の思いを聞きました。

九州大学では8日、前期日程の合格発表が行われました。



合格者の受験番号が張り出されると。

■在校生

「おめでとう～！」



自分の番号を見つけた受験生は、家族や友人らと抱き合ったり、掲示板の前で写真を撮ったりして、喜びを爆発させていました。





■受験生「きょうのために頑張ってきたので、大変だったけれど頑張ってよかったと思います。」「うれしいですね。半年間頑張ってきたのが報われた感じで、めっちゃうれしいです。」「最高です。実家が福祉施設なので、それを継ぐために頑張って、障害者福祉を学んでいきたいです。」

合格をつかみ取った受験生からは、支えてくれた人たちへの感謝の言葉が聞かれました。



文学部に合格した女性は。



■受験生

「やっぱり両親にですね。ずっと勉強に時間をかけていたので、それ以外の家事や、お弁当を毎日作ってくれたので、両親に一番感謝を伝えたいです。」



こちらの男性は、浪人を経て工学部に合格しました。



■受験生

「親と友達です。浪人の時、帰ったら親がご飯を作ってくれて支えてくれて。友達はいつも勉強を一緒に頑張って。どっちかがなかったら、たぶん最後までやり抜けていないと思っています。」

医学部医学科に合格したこの女性は、感謝の思いを手紙に書いてこの日を迎え、合格発表後、自宅で母親に手渡しました。



■受験生

「学校に通わせてくれたこと、ここまで勉強させてもらったこと、いろいろお金を出してもらったこと、心身のサポートにすごく感謝を伝えたいです。」

■母親

「寮に入っていたからあまりサポートもできなかったけれど、私はずっと寝られなかったですね、この合格発表まで。」



手紙の最後は「立派な医師になってお母さんを安心させられるようになるまで待っててください」という言葉で結ばれていました。



九州大学によりますと、ことしの前期日程では、全ての学部を合わせて2072人が合格し、平均倍率は2.3倍でした。



大学生になる皆さんは感謝の気持ちを忘れず、これからも目標に向かって頑張ってください！