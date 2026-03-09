ドル指数、昨年１１月２８日以来の高値つけるも押し戻される＝ロンドン為替



ドル指数は先週末から一段と上昇。東京午前には９９．６９５と、昨年１１月２８日以来のドル高水準をつけた。対米強硬姿勢のハメネイ師の次男モジタバ師がイラン最高指導者に選出されたことが、戦争激化・長期化への警戒感につながった。原油相場の急騰を招いている。



一方で、原油急騰に対処するために「G7が緊急石油備蓄の放出を協議へ」と英FTが報道すると、原油相場は急反落している。これを受けて有事のドル買いに調整が入り、足元では99.30台へと低下している。



ドルインデックス＝99.31(+0.32 +0.33%)

