◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が４月１１日、東京・両国国技館で元２階級制覇王者のＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位フアン・フランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝とのＷＢＣ世界同級挑戦者決定戦に臨む。那須川にとっては昨年１１月２４日のＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けして以来、約５か月ぶりの再起戦となる。帝拳ジムは９日、同興行の前売りチケットが３月１２日午後６時からローソンチケットで販売スタートとなることを発表した。

チケット料金（消費税込み）は、リングサイドＡ＝５万５０００円、リングサイドＢ＝３万３０００円、マス席＝４万４０００円（１つの申込で２席分＝２名利用）、指定Ａ＝２万２０００円、指定Ｂ＝１万１０００円。なお、ローソン・ミニストップ店頭Ｌｏｐｐｉでの取り扱いはない。

同興行の主要カードは那須川―エストラダのほか、アマチュア世界選手権で日本人史上初の金メダリストとなったＷＢＣ世界スーパーフライ級１位の坪井智也（２９）＝帝拳＝が、元世界２階級制覇王者のペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝と同級１０回戦で対戦。前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介（２３）＝帝拳＝はフライ級転向初戦で、前ＩＢＦ同級王者のアンヘル・アヤラ（２５）＝メキシコ＝との同級１０回戦に臨む。