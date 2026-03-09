つくれぽ1400件超え！レンジ4分＆包む手間なしの殿堂入り「ふわふわシュウマイ」

写真拡大 (全8枚)

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、包む手間も蒸し器も不要！レンジであっという間に完成する「ふわふわシュウマイ」を作ってみました。

包まない×蒸し器不要！つくれぽ1400件超えの殿堂入りレシピに挑戦

豆腐をたっぷり加えることで、驚くほどふわふわでジューシーな食感に！面倒な「包む」工程はなく、切った皮の上で転がすだけでOK。レンジ加熱4分で完成する「ふわふわシュウマイ」を作ってみました。


材料を混ぜて転がすだけ！忙しい日の救世主「ふわふわシュウマイ」

■材料（18個分）

豚ミンチ(鶏ミンチでも)　150g

絹こし豆腐　150g

ごま油　小さじ1

塩コショウ　適量

ショウガチューブ　3〜5センチ位

片栗粉　大さじ1

椎茸　5個

玉ねぎ　1/4個

シュウマイ皮　20枚位

白菜(レタス、キャベツでも)　適量


作り方

1.椎茸と玉ねぎをみじん切りにします。


2.ボウルに豚ひき肉と調味料（塩コショウ、ごま油、ショウガチューブ）を入れ、粘りが出るまでしっかり手で練ります。最初にお肉だけで練るのが、おいしく仕上げるポイントです。


3.豆腐を崩しながら入れ、さらによく混ぜます。豆腐を入れることで、驚くほどふわふわの食感になりますよ！みじん切りにした椎茸、玉ねぎを入れて混ぜ、最後に片栗粉を加えて混ぜ合わせます。


4.シュウマイの皮を細長く切り、さらに長さを半分にしておきます。


5.肉ダネをスプーンでひと口大にすくい、手で丸めます。細切りにしたシュウマイの皮の上でコロコロ転がして、全体に皮をまとわせます。


6.耐熱皿に白菜（またはキャベツやレタス）を敷き、その上にシュウマイを並べます。ふんわりラップをかけて、レンジで加熱（800Wで約4分目安）すれば完成！野菜を敷くことで、お皿にシュウマイがくっつくのを防げます。


この投稿をInstagramで見る

クックパッド（cookpad japan）(@cookpad_jp)がシェアした投稿

毎週水曜日にInstagram Live配信中！

Instagram Liveでは、スタッフ厳選のレシピや食のトレンドを配信しています。調理のコツやポイントを楽しくご紹介していきます。

毎週、みなさんと一緒におしゃべりしながら料理を作っているので、ぜひ遊びに来てくださいね！