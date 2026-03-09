つくれぽ1400件超え！レンジ4分＆包む手間なしの殿堂入り「ふわふわシュウマイ」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、包む手間も蒸し器も不要！レンジであっという間に完成する「ふわふわシュウマイ」を作ってみました。

包まない×蒸し器不要！つくれぽ1400件超えの殿堂入りレシピに挑戦

豆腐をたっぷり加えることで、驚くほどふわふわでジューシーな食感に！面倒な「包む」工程はなく、切った皮の上で転がすだけでOK。レンジ加熱4分で完成する「ふわふわシュウマイ」を作ってみました。

材料を混ぜて転がすだけ！忙しい日の救世主「ふわふわシュウマイ」

■材料（18個分）



豚ミンチ(鶏ミンチでも) 150g



絹こし豆腐 150g



ごま油 小さじ1



塩コショウ 適量



ショウガチューブ 3〜5センチ位



片栗粉 大さじ1



椎茸 5個



玉ねぎ 1/4個



シュウマイ皮 20枚位



白菜(レタス、キャベツでも) 適量



作り方

1.椎茸と玉ねぎをみじん切りにします。

2.ボウルに豚ひき肉と調味料（塩コショウ、ごま油、ショウガチューブ）を入れ、粘りが出るまでしっかり手で練ります。最初にお肉だけで練るのが、おいしく仕上げるポイントです。

3.豆腐を崩しながら入れ、さらによく混ぜます。豆腐を入れることで、驚くほどふわふわの食感になりますよ！みじん切りにした椎茸、玉ねぎを入れて混ぜ、最後に片栗粉を加えて混ぜ合わせます。

4.シュウマイの皮を細長く切り、さらに長さを半分にしておきます。

5.肉ダネをスプーンでひと口大にすくい、手で丸めます。細切りにしたシュウマイの皮の上でコロコロ転がして、全体に皮をまとわせます。

6.耐熱皿に白菜（またはキャベツやレタス）を敷き、その上にシュウマイを並べます。ふんわりラップをかけて、レンジで加熱（800Wで約4分目安）すれば完成！野菜を敷くことで、お皿にシュウマイがくっつくのを防げます。

