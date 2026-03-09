ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎが「巨・オムライス」にかぶりつく…ふわっと光るルームライト登場
グレイ・パーカー・サービスは、「ちいかわ」の『巨・オムライスLEDシリコンルームライト』（税込6600円）を12日午後6時から18日正午の期間、ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて受注予約受付する。
【写真】インテリアとしてもかわいい！『巨・オムライスLEDシリコンルームライト』
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏がXで発信する漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど、個性豊かなキャラクターたちが織りなす、楽しくて、切なくて、時には少しハードな日常の物語となっている。
作中にも登場した、巨大なオムライス「巨・オムライス」にちいかわ・ハチワレ・うさぎがおいしそうにかぶりつくシーンを再現したルームライトが登場する。点灯せずにインテリアとして飾っておくだけでも存在感たっぷり。ライトを灯すと、オムライスを口いっぱいに頬張る幸せな瞬間を思い出すような、やわらかくて優しい光が灯る。
