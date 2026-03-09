あいのり・桃、心配していた注文住宅“新居のキッチン”公開 「おしゃれーー」「ハイセンス」「広くてカッコいい」と反響
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が8日、自身のブログを更新。建築中の新居で「1番心配していた」というキッチンが完成した様子を公開し、安堵の思いをつづった。
【写真多数】「広くてカッコいい」新居のキッチン披露した桃
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことや、ハウスメーカーを決めたことなどをブログで報告してきた桃。23日に更新したブログにて、初めて建築途中の新居に入り、吹き抜けになっているリビングや、子ども部屋などを公開していた。
この日、桃は「【注文住宅】1番心配していたキッチン…！！！！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ずっと心配してた、キッチンの色…」と切り出し、「あぁでもないこうでもないってずっと考えてて、結局完全にしっくりこないまま色を決定してしまったキッチン…」と、以前キッチンの色選びに後悔があったことを改めて告白した。
しかし、今回初めて設置された状態を見ることができたといい「素敵だった…良かった」と安堵。「床の色との相性を心配してたんだけど、そこまで気にならなかった…！！！！あーーー、良かった！！！！」と喜びをつづった。
さらに完成したキッチンについて「水洗の黒と、引き出しの取手の黒が可愛い…。アイランドの方は、手前も収納になってます！！！大事ーー」と写真とともに紹介し、「アイランドキッチンと、背面のキッチンの天板の色、絶妙に変えてます！！！」とこだわりポイントも説明した。
その出来栄えに「キッチンが思ったよりも良くて、私が安心してるのをみて、積水ハウスの皆さんがめちゃくちゃホッとしてくれていました…笑ご心配をおかけしました…！！！笑」と明かし、「ネットニュースにまでなっちゃってたからね笑」と以前話題になったことにも触れた。
最後には、「今回この素敵なキッチンを作ってくれた、オーダーメイドキッチンメーカーのMOKさん…本当に、ありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「お料理捗りますね」「素敵なキッチン羨ましい」「色が好みすぎて眼福…かわいい」「素敵ーーー」「憧れのキッチン」「うらやましい限り」「洗練された落ち着いた雰囲気」「おしゃれーー」「ハイセンス」「さすが桃ちゃん」「最高のキッチンに仕上がりましたね！！」「広くてカッコいい」「色のセンス抜群」などの声が多く寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った6歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年5月5日に第1子長男、そのちょうど1年後となる22年5月5日に第2子次男が誕生した。
