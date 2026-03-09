アメリカ・イスラエルと、イランとの攻撃の応酬が続いていて、中東情勢が緊迫しています。日本テレビ国際部・小林史部長が解説します。

■イランのエネルギー施設に攻撃…狙いは

──改めて、アメリカとイスラエルによる今の攻撃状況について整理します。イスラエルメディアによりますと、イスラエル軍は、7日に初めて、エネルギー関連施設を攻撃しました。この時は首都テヘランにある石油施設でした。さらにイスラエル軍も、テヘランにある複数の燃料貯蔵施設を攻撃したと発表しました。これまでとの攻撃の違いは何でしょうか？

これまでは、主に軍事施設を攻撃の対象としてきましたが、ここにきてエネルギー関連施設への攻撃が相次いでいます。

こうした攻撃というのは、イラン国内の電力不足や停電を悪化させたり、イランの軍隊への燃料供給に打撃を与えたりする狙いがあるとみられています。

■原油価格の高騰による影響は

──こうしたエネルギー施設への攻撃など中東情勢は、世界経済に大きな影響を及ぼしていて、アメリカ産WTI原油の先物価格が、1バレル＝110ドルを超えて上昇しています。これはロシアによるウクライナ侵攻のあとの2022年7月以来で、およそ3年8か月ぶりの高値水準です。

こうした先行きの懸念などから、東京市場は全面安となっていて、9日の日経平均株価の終値は、過去3番目の下げ幅となりました。

──ここにきて世界経済への大きな影響が出てきていますね。

今後、1バレル＝100ドルの水準が続いた場合、実質GDPは1年間で0.30％低下すると試算されています。さらに円安の影響などもあって、原油の9割を中東地域に依存している日本は弱い立場に置かれるということになりそうです。

──原油価格の高騰が、トランプ氏に与える影響はどうでしょうか？

トランプ氏は今回の原油価格の高騰を受けて、SNSに「イランの核の脅威が排除されれば原油価格はすぐに下がる。短期的な価格上昇は世界の安全のための代償としてはごく小さい。そう考えないのは愚か者だ！」などと投稿しています。原油高の影響を必死に打ち消そうと躍起になっている印象です。

実際、トランプ氏は相当追い込まれているとみられています。というのも、トランプ氏の一番のアキレス腱というのは、経済、マーケットの反応だからなんです。

ここまで原油価格が高騰して、株価や国債が下がり金利などにも影響が出始めますと、イランへの攻撃から早めに手を引く可能性も出てきているのです。

──トランプ大統領がマーケットの反応をこれだけ過敏に気にするのは、やはりアメリカ国内も物価高に苦しんでいることが背景にあるのでしょうか？

まず原油価格の高騰は、そのままアメリカ国内でのガソリン価格の高騰につながります。これは11月に中間選挙を控えるトランプ氏にとっては、一番頭の痛い問題なんです。

アメリカは車社会なので、ガソリンの価格というのは最も身近な物価の指標の一つなんです。

イラン攻撃によって、ガソリン価格の高騰を引き起こしたとなれば、当然、批判の矛先はトランプ氏に向かいます。ただでさえ低迷している支持率がさらに低下するのは避けられない情勢です。

実際、8日に公開されたNBCの最新の世論調査では、トランプ政権のインフレ・生活費の対策は支持が36％に対して、不支持が62％と、不支持が2倍近く上回っています。

■原油価格の高騰…トランプ氏の“誤算”？

──イラン攻撃が物価高を引き起こして、逆に自分の首を絞める結果になっているということでしょうか？

その通りです。トランプ氏は今年初め、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束を短期決戦で成功させたことに味をしめて、今ならイランでも体制転換を狙えると踏んで、攻撃に踏み切ったわけです。ただ、ハメネイ師の殺害までは思惑通りに進みましたが、その後のイランをどうするかという戦略がまったく描けていませんでした。

そこに、ホルムズ海峡の事実上の封鎖やエネルギー施設への攻撃というのが相次ぎ、世界経済の根幹である原油価格の高騰を引き起こしてしまいました。これはトランプ氏としては大きな誤算で、いってみれば、投げた刀がブーメランのように自身に襲いかかってきているというような状況です。

今後、何らかの言い訳を見つけて、勝手に勝利宣言をして、早期に幕引きをはかる可能性も出てきています。