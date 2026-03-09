「安すぎる...」ベルクスの最新激安チラシ　豚こま・鶏モモ100g106円、ポテチやどん兵衛は95円（3月13日まで）

東京都、埼玉県、千葉県で展開するスーパーマーケット「スーパーベルクス」では、毎週お得な商品を掲載したチラシを公開しています。

今回は、2026年3月7日〜13日のチラシの中から、3月10日以降に購入できる注目商品をピックアップして紹介します。

豚・牛・鶏肉が安い！

3月10日のお得商品千葉県産キャベツ1個...106円カナダ産他豚肉こま切れ（超メガ盛り）100ｇあたり...106円国産若鶏モモ肉（超メガ盛り・4枚以上）100gあたり...106円ハウス食品 とけうまカレー（甘口・中辛・辛口）...95円

ほか、3月10日には、95円セールも開催されます。

下記商品すべて95円になります。カットトマト缶400ｇ中国産活あさり100ｇあたり中国産カットわかめ1袋日清 あっさりおだしがおいしいどん兵衛・きざみ揚げうどん・肉だしうどん・揚げ玉そば（1家族合わせて12点限定）カルビー ポテトチップスうすしお味・のりしお・コンソメパンチ・フレンチサラダ各55g

3月11日のお得商品ロシア産子持ち浅羽かれい...108円国産銘柄ポーク豚肉こま切れ（超メガ盛り）100ｇあたり...106円牛肉味付け焼肉用100ｇあたり...193円楽陽 チルドシュウマイ...85円（2個で162円）

3月12日のお得商品ほうれん草1袋...106円（先着200人・1家族1袋限定）丸美屋 麻婆豆腐の素（甘口・中辛・辛口・大辛）各162g...160円（先着200人・1家族2点限定）国産若鶏ムネ肉100ｇあたり...85円国産豚ホルモン100ｇあたり...85円

3月13日のお得商品茨城県産他レタス1個...106円国産牛肉肩バラうす切り100gあたり...430円日清 焼うどん（香ばし醤油味・鰹だしソース味）各150g×2...139円ブラジル産若鶏モモ肉（超メガ盛り・4枚以上・解凍）100gあたり...95円

