宇都宮のD.J・ニュービルが個人通算3P成功数900本に到達…Bリーグキャリアわずか6シーズン目で達成

3月9日、B1東地区の宇都宮ブレックスは、8日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第24節の佐賀バルーナーズ戦GAME2で、D.J・ニュービルのBリーグ個人通算3ポイント成功数が900本に到達したことを発表した。

この試合まで個人通算で898本の3ポイントを成功させていたニュービルは、第1クォーターに1本成功させる。そして、接戦の第2クォーター残り時間0分44秒に、左コーナーでグラント・ジェレットからパスを受け迷いなく3ポイントを放つと、Bリーグ個人通算3ポイント成功数900本目を達成した。ニュービルは後半にも2本の3ポイントを成功させ、4本の3ポイントを含む21得点の活躍で勝利に貢献している。

アメリカ出身で現在33歳のニュービルは、193センチ96キロのポイントガード兼シューティングガード。フランスやオーストラリアのクラブを渡り歩き、2020－21シーズンに大阪エヴェッサに入団しBリーグデビューを果たす。2023－24シーズンに宇都宮へ移籍すると、レギュラーシーズン最優秀選手賞を受賞。さらに翌シーズンも活躍を見せチームの優勝に貢献すると、Bリーグ史上初の2年連続でMVPに輝いた。

ニュービルのBリーグキャリアは現在6シーズン目。3ポイント成功数で900本以上に到達している金丸晃輔（佐賀バルーナーズ）や藤井祐眞（群馬クレインサンダーズ）、安藤周人（アルバルク東京）らが、10シーズンのキャリアを過ごしていることを鑑みると、ニュービルの900本達成までの早さがわかる。

現在、激戦の東地区で首位に立つ宇都宮。そのチームをけん引するニュービルが、今後も3ポイントを武器に勝利へ導くことができるか注目だ。

◆▼B1個人通算3ポイント成功数トップ10

1位：富樫勇樹（千葉J）1268本



2位：安藤誓哉（横浜BC）1085本



3位：辻直人（群馬）1054本



4位：岸本隆一（琉球）1046本



5位：安藤周人（A東京）944本



6位：藤井祐眞（群馬）935本



7位：金丸晃輔（佐賀）934本



8位：D.J・ニュービル（宇都宮）902本



9位：遠藤祐亮（宇都宮）882本



10位：今村佳太（名古屋D）756本

【動画】今シーズン10月から1月までのニュービルの全得点シーン