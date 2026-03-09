侍ジャパンの菅野智之（36）は3月8日、Xアカウントでファンに向けてメッセージを公開した。

菅野はこの日のオーストリア戦に先発し、4回4安打無失点の好投を見せた。投稿では、逆転2ランを放った吉田正尚（32）が岡本和真（29）とハイタッチする写真を引用し「皆さん応援ありがとうございました！」と感謝を述べた。さらに「久しぶりに緊張しました。」と心境を明かしている。

最後に、写真の左側に写る巨人時代の後輩・岡本へ向けて「左の人はもっと緊張してください」とメッセージを送った。

この投稿には、Xユーザーから「ナイスピッチング！」「俺たちのエース様」「めちゃめちゃ痺れました」「緊張だいじですね」「東京ドームがやはり似合います！」「期待してます」「菅野投手には言う権利ありますね」「左の人、ガンバレー！！」「笑うwww」「左の人はもっと打ってください」「ベテランらしい投球でした」「左の選手の復調待ってまーす！！」「和真と一緒に大活躍で優勝してください！！！」「和真頼むぞ」「思わず笑ってしまいました」「もっと言ってやってください」「喝入れてください」などコメントが寄せられた。