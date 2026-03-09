¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÅìËÌ²¦¼Ô¡ª½©ÅÄU-12¤È¤Î·è¾¡¤òÀ©¤·Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¡ÔJAÁ´ÇÀÇÕ Á´¹ñ¾®³ØÀ¸ÁªÈ´¥µ¥Ã¥«¡¼ IN ÅìËÌ¡Õ
¢£ÅìËÌ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤
¡¡2·î28Æü¤«¤é3·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÊ¼¸Ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼ÌÀÀÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØJAÁ´ÇÀÇÕÁ´¹ñ¾®³ØÀ¸ÁªÈ´¥µ¥Ã¥«¡¼IN´ØÀ¾¡Ù¡£
¡¡¼¢²ì¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢ÂçºåÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¤«¤éÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿16¥Á¡¼¥à¤¬½¸·ë¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È2¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀÇÕÁ´¹ñ¾®³ØÀ¸ÁªÈ´¥µ¥Ã¥«¡¼·è¾¡Âç²ñ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ë°ìÄê¿ô°Ê¾å¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë3¤Ä¤Î¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÌ£¤ä¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¡£Áê¼ê¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡¢Âè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀ¡¢Áª¼ê¤Î¸ÄÀ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÓÇÛ¡¢¤½¤·¤ÆÁí¹çÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡ÈÎÂ·»Äï¡É¤¬³èÌö
¡¡·è¾¡Àï¤Ë¤Ï¡¢½à·è¾¡¤Ç¥ô¥§¥ë¥Ç¥£SS´ä¼ê¡Ê´ä¼ê¸©¡Ë¤Ë2-1¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÎËö¤ËFC Grows¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¤òPKÀï¡Ê2-1¡Ë¤ÇÇË¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-12¤Î2¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï½©ÅÄU-12¡£ÃæÅè·ÃÍ´¤ÎFK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤òÇðÌÚÁ³¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢5Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤Ï8Ê¬¡¢ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦ÎÂ°ô¿Î¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËºÇ¸åÈø¤«¤éüâ¶¶ñ¥¶õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤¹¡£ÎÂ°ô¿Î¡¢ÎÂÏÂ¿Î¤ÎÎÂ·»Äï¤Ï¡¢ÀçÂæ¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤¿¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÎÂÍ¦´ð¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡£ÁÐ»Ò¤ÎÎÂ·»Äï¤Ï¡¢²¼µéÀ¸¤Ê¤¬¤é¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½©ÅÄU-12¤Ï¡¢²£»³ÊâæÆ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÅ¨¿Ø¤Ø»ý¤Á¹þ¤à¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤º¡£Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤ò½ª¤¨¤Æ1-0¤ÇÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤òÁíÆþ¤ìÂØ¤¨¤·¤¿Âè2¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£º´Æ£´²ÂÀÏ¯¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤â»Å³Ý¤±¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢½©ÅÄU-12¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤Û¤É¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢GK¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥ê¥¢¥à¤¬¹¥¼é¤òÏ¢È¯¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¤ÎµÕÅ¾¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡Âè3¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½©ÅÄU-12¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇðÌÚ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÁÀ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡È¼¡¤Î1ÅÀ¡É¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¡£9Ê¬¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤¨¤°¤Ã¤¿º´Æ£¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò¡¢ÀéÍÕ¼þ¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡£2-0¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡5·î¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ9ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½ÁªÂç²ñ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤¦¡£2013Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤È¡¢½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-12¤¬¡¢ÅìËÌÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
¢§Îæ´ß²Â²ð´ÆÆÄ¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë
½éÀï¤«¤é¤É¤Î»î¹ç¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê·è¾¡Àï¤Çüâ¶¶ñ¥¶õ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡ËÈà¤ÏÀÕÇ¤´¶¤¬¶¯¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¶¯µ¤¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¾¡Àï¤Ç¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤«¡£·ë²Ì¤è¤ê¤â¡¢Áª¼ê¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§üâ¶¶ñ¥¶õ¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë
·è¾¡Àï¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÀÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¤¬Íè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
3¥Ô¥ê¥ª¥ÉÀ©¤Ï¡¢¤ß¤ó¤ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢3ËÜ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¡Ë1ÅÀ·è¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡ÊÂè3¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¡Ë¤â¤¦1²ó¡¢¤Ð¤ó²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ï¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§º´Æ£´²ÂÀÏ¯¡Ê¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë
Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¥Ñ¥¹¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½à·è¾¡¤È¤«·è¾¡¤Ç¤Ï½¤Àµ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¼éÈ÷¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§èßÇ¯Î¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-12¡Ë
Áê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹¶·â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Æ¡¢ÇØ¸å¤È¤«Å¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢ÁÀ¤¦¤Ù¤¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤è¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§²£»³ÊâæÆ¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-12¡Ë
Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½é¤Î½àÍ¥¾¡¤Ê¤Î¤Ç·ë¹½¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÇÁê¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·è¾¡Âç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤òÉÝ¤¬¤é¤º¤Ë¡¢¶¯µ¤¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ú¥Æ¥£¡¼¥È¡¦¥ê¥¢¥à¡Ê¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-12¡Ë
·è¾¡Àï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶á¤¯¤«¤éÂÇ¤¿¤ì¤ÆÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¡ÖPK¿¦¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨½à·è¾¡¤ÏPKÀï¤ÇÁê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤Æ¾¡Íø¡Ë¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¬À¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
