「間違いなくレッドカード！」北朝鮮女子MFの“足裏タックル”に中国ファン憤慨「ボールではなく足に突進した！」「信じられない！」【女子アジア杯】

「間違いなくレッドカード！」北朝鮮女子MFの“足裏タックル”に中国ファン憤慨「ボールではなく足に突進した！」「信じられない！」【女子アジア杯】