「間違いなくレッドカード！」北朝鮮女子MFの“足裏タックル”に中国ファン憤慨「ボールではなく足に突進した！」「信じられない！」【女子アジア杯】
激しい競り合いだった。
現地３月９日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、北朝鮮と中国が対戦している。
共に２連勝同士の対戦。開始３分には、ルーズボールの競り合いで、北朝鮮のMFキム・ソンギョンの足裏が、中国のFWシャオ・ジーキンの右膝に入ってしまう。
レッドカードの対象か。VARが介入し、オンフィールドレビューの末、主審はキム・ソンギョンにイエローカードを提示した。
このジャッジに、中国ファンは納得がいかない様子だ。同国のメディア『直播吧』が「イエローカードを出しただけだった」などと速報すると、以下のような声があがった。
「間違いなくレッドカードです！」
「主審は見てないのか？」
「VARが本当にひどい」
「普通ならイエローで、VARが介入してレッドに変更すべき」
「ボールではなく足に突進した！」
「素人でもレッドカード出すよ！」
「レッドカードに値する、悲惨な行為」
「膝を蹴ってもレッドカードをもらえないなんて信じられない！」
なお、試合では32分に北朝鮮がFWキム・ギョンヨンの得点で先制。追いかける中国は、34分にDFチャン・チャオジューが同点弾、45＋４分にFWワン・シュアンが逆転弾をマークして試合をひっくり返す。中国の１点リードで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
