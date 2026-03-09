　9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比590円高の5万3190円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては461.28円高。出来高は9349枚となっている。

　TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53190　　　　　+590　　　　9349
日経225mini 　　　　　　 53200　　　　　+610　　　121894
TOPIX先物 　　　　　　　　3589　　　　　 +29　　　 10683
JPX日経400先物　　　　　 32470　　　　　+260　　　　 544
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　　+7　　　　 341
東証REIT指数先物　　売買不成立

