日経225先物：9日19時＝590円高、5万3190円
9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比590円高の5万3190円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては461.28円高。出来高は9349枚となっている。
TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53190 +590 9349
日経225mini 53200 +610 121894
TOPIX先物 3589 +29 10683
JPX日経400先物 32470 +260 544
グロース指数先物 743 +7 341
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
