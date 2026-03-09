ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 京浜東北線・東海道線運転再開 人身事故で一時運転見合わせ 京浜東北線・東海道線運転再開 人身事故で一時運転見合わせ 京浜東北線・東海道線運転再開 人身事故で一時運転見合わせ 2026年3月9日 19時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、東海道線の品川と川崎の間で起きた人身事故のため、東海道線と京浜東北線は運転を見合わせていましたが、午後6時40分ごろ、いずれも運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 埼玉, 法要, 神事, 介護タクシー, 生花, 介護, 墓, 神奈川, 明治大学, 世田谷区