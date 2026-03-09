男子で中田璃士が連覇、女子の島田麻央は4連覇

エストニア・タリンで4〜7日に行われたフィギュアスケート世界ジュニア選手権で、日本勢が躍動した。男子は中田璃士（りお）が連覇を達成し、女子の島田麻央は史上初の4連覇。感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪から約1か月、2人の所属先に注目が集まっている。

ジュニアの大舞台でも、日本勢が圧倒的な存在感を見せつけた。男子の中田が連覇、女子の島田は4連覇。2年続けてアベック優勝を成し遂げた。

注目が集まっているのが、2人の所属先だ。中田は「TOKIOインカラミ」で、ミラノ・コルティナ五輪女子銅メダルの中井亜美と同じ。島田はミラノのペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組と同じ「木下グループ」だ。

Xにも、「またTOKIOインカラミか すごいな これと木下の2強？」「木下グループって、りくりゅうも居るよね」などの声が上がるほどだった。

中田と島田は同学年の17歳。年齢制限でミラノには出られなかったが、来季いよいよ戦いの舞台をシニアに移す。



（THE ANSWER編集部）