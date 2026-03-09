ロジクールの無線マウスが999円!? ほんといいのかAmazonよ
まさかのスリーナイン…。
新生活となるとPC周りの環境構築も課題。周辺機器が求められている時期でもあります。たとえばマウスとかどうでしょう？
マウスも機能と価格の差が激しいデバイスですが、多分ほとんどの人に当てはまる「あまり本格的じゃなくていいから、とりあえず使えるマウスが欲しい！」なニーズにマッチするやつがこれ。
ロジクールのベーシック無線マウスM185シリーズ。なんと999円。
元々安いマウスではあるのですが、そこから30％も引いたら、こんな値段になっちまうってわかるじゃん。本当にいいのかAmazonよ…。
なんてことはない、普通のマウス。
このマウスはどんなモデルかというと、ずばり言えば「普通のマウス」です。
ロジクールと聞くと多機能マウスのイメージがありますけど、こっちは本当にシンプルに、左右クリックとホイールのみ。接続も2.4Ghzの無線（USBレシーバー式）でBluetoothには対応していません。
本当にシンプルで、普通の無線マウス。
でも、とりあえずPC操作をタッチパッドからマウスに置き換えたい。という人は、わりとこれで最初のステップはクリアできると思うんです。
ちなみに…ですが、
Amazonベーシック マウス USB有線 ブラック
980円
Amazonで見るPR
とりあえず繋がりゃいい的なAmazonベーシックUSB有線マウスが980円ですから、そこに19円足すとロジクールのワイヤレスモデルが買えるわけで…そりゃあロジだよね！
Source: Amazon（1、2）
