フワフワの毛に覆われている猫ちゃんたち。しかし、お風呂に入れたら想像以上にスリムだった…という経験をした人も多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんたちのイメージを一変する光景が、再生回数7000回を突破して話題となっています。

お風呂に入った猫ちゃんの姿と、乾かしたあとの姿を見た人からは、「誰？ってくらい違いますね」「濡らすと変身するの可愛い♡」と驚きの声が寄せられることとなりました。

【動画：お風呂に入ってシュッとした三毛猫→乾かすと…まるで別猫のような『変化』】

お風呂に入ってスリムな姿になったくるみちゃん

お風呂に入っている時の姿と、体を乾かしたあとの姿がまるで別人のようだと話題になっているのは、Instagramアカウント『猫のくるみとタラとインコのおこめ』に投稿された猫ちゃんの光景。

この日、スコティッシュフォールドのくるみちゃんの飼い主さんは、くるみちゃんをお風呂に入れることにしたそう。お湯で体を流してもらったくるみちゃんは長い毛がしぼみ、シュッとしたスリムな姿になったといいます。

スコティッシュフォールドはまん丸の見た目が特徴的な猫ちゃんですが、スラリとしたその姿はシャム猫やスフィンクスのよう。

そんなくるみちゃんがお風呂からあがって体を乾かしたところ、まるで別人のような姿になったと驚きの声が寄せられることとなったのでした。

乾かしたらまるで別人のような姿に！

お風呂が終わり、体を乾かしてもらったくるみちゃん。すると…スコティッシュフォールドらしい、まん丸でモフモフの姿に大変身！お風呂中は細身だったお顔も、本来のまん丸でふわふわな姿に。

そのうえ、お風呂で体を洗ったことで、くるみちゃんはいつも以上にふわふわな姿になっていたとのこと。同じ猫ちゃんだと分かっていても、やはりお風呂中の姿と見比べると、まるで別人のようです。

毛のボリュームが変わっただけなのに、驚くほどに変化する猫ちゃんの姿に、思わず飼い主さんも「毛って大事」としみじみすることとなったのでした。

ブラッシングの抜け毛量も豪快！

そんなふわふわな毛並みが自慢のくるみちゃんは、ブラッシングの時にもその毛のふわふわ具合を感じさせる光景を見せてくれるのだそう。

別の日に飼い主さんがくるみちゃんをブラッシングしたところ…なんと、手袋が編めてしまうのではないかと思うほどの抜け毛が出てきたのだそう。

そんな大量の毛が取れたくるみちゃんを見てみると、なんだか少しボリュームダウンしたように見えます。

いつもはもふもふだけれど、毛の量が変わるだけで、いつもとは違う雰囲気を見せてくれるくるみちゃん。そんなくるみちゃんの変化に目が離せなくなってしまいそうです。

お風呂に入ったくるみちゃんのビフォーアフターの光景には、「毛がふわっふわだから、なおさらビフォーアフターが凄い」「お目々大きいからさらに小顔に見えます」「猫ちゃんって、水かぶるとほんとに見た目変わりますよね」と、驚きの声が寄せられることに。

Instagramアカウント『猫のくるみとタラとインコのおこめ』では、そんないろいろな雰囲気を楽しませてくれるくるみちゃんと家族たちの、楽しい日々の様子が綴られていますよ。

