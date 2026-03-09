飼い主さんにカメラで撮影されていることに気づいた猫が取った行動とは……？驚異の瞬発力につい笑ってしまうと話題で、動画は117万再生を突破。「必殺猫パンチしてる？w」「たまらないかわいさに癒されましたw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

愛猫撮影中

Instagramアカウント『hotate_page』に投稿されたのは、カメラに撮られていることに気づいた猫がすさまじい速さでアタックしてくる様子です。動画に登場するのは、2022年6月25日生まれの元保護猫、「ほたて」ちゃん。きれいな茶トラ模様の毛並みと、まん丸で大きい目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日飼い主さんは、ほたてちゃんが畳の部屋でくつろいでいるところを撮影していたのだそうです。

迫力がすごい

ほたてちゃんは自分が撮られていることに気づくと、一気に表情を引き締めて姿勢を低くし、まっすぐにレンズを見つめてきたといいます。ほたてちゃんの目は真剣そのもので、まるで「今、撮ってますよね？」と飼い主さんに問いかけているかのよう。

そしてほたてちゃんがじりじりと体を動かしたと思った次の瞬間、目にも留まらぬ速さでカメラに飛びかかってきたのだとか。その勢いは、画面が一気に揺れて視界がふわりと白くなるほどすさまじかったのだそう。かわいいほたてちゃんが“ハンターの顔”をのぞかせたワンシーンなのでした。

お気に入りの場所

ほかの投稿では、先ほどの俊敏な姿とは打って変わって、お風呂のフタの上でまったりリラックスしている様子を披露してくれているほたてちゃん。両手を大きくバンザイした体勢でおなかを上に向けて寝転がり、大きなあくびをしながらくつろいでいたといいます。

自由気ままに日々を楽しむほたてちゃんの姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けていくことでしょう。

記事冒頭でご紹介したカメラに飛びかかってくる投稿には、「飛び出してくるのが本当にかわいいですね」「勢いよくぶつかってきましたねw」「なかなか激しいアタックですねーw」「カメラで撮られるのが嫌いなのかも？w」「急に飛びかかってくるからびっくりしたw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『hotate_page』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hotate_page」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。