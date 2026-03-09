山本彩、WBCを東京ドームで観戦 「現地にいたの？」「羨ましい」
シンガーソングライターの山本彩が8日、自身のXを更新。東京ドームで行われた「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」日本対オーストラリア戦を観戦したことを報告した。
【写真】WBCを東京ドームで観戦する山本彩
この日までに、日本代表は1次ラウンドで3連勝を記録し、POOL Cの1位通過を決めた。侍ジャパンの快進撃に会場は大きな盛り上がりを見せた。
山本は東京ドームの客席で応援タオルを掲げる写真などを投稿し、「1位通過！！！」と歓喜のコメント。現地で試合を見届けた様子を伝えている。
投稿を見たファンからは「えっ！！！現地にいたの？！！」「生で観戦出来ていいなー」「羨ましい」といった声が上がっている。
引用：「山本彩」X（＠SayakaNeon）
