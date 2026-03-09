大原優乃、療養後の近影公開 ジムで元気な姿
女優の大原優乃が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。療養を経て活動を再開した姿を公開した。
【写真】大原優乃、ジムで元気な姿
大原はトレーニングジムで撮影した自撮り写真を投稿。「今日のメニューは、ほぼストレッチのみ。@estretch.gym さんに、サポートしていただき心強いです」とつづり、体を動かしながら体調を整えている様子を伝えた。
大原をめぐっては2月、出演していた舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』を体調不良のため降板したことを所属事務所が発表。胸の痛みを訴えて病院で診察を受けた結果、気胸と診断され入院していた。
その後、3月4日に大原は「療養を終え、活動再開のご報告です」とコメントを発表。療養中は身体の痛みと向き合う日々だったと明かしながら、「皆さまから寄せていただいたお気持ちの一つひとつに、何度も背中を押していただきました」と感謝をつづっていた。
引用：「大原優乃」インスタグラム（＠yuno_ohara）
