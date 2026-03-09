元鉄工所勤務グラドル26歳、圧倒的なスタイル際立つ姿にネット衝撃「スゴイ」「可愛すぎ」
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、9日までに自身のXを更新。近影を披露した。
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は「カレンダー発売記念イベント ありがとうございました」とつづり、水着の衣装姿を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「スゴイ」「可愛すぎ」などの声が多数寄せられている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
