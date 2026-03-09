見上愛＆上坂樹里、朝ドラ『風、薫る』映像に「身が引き締まる思い」「泣いてしまった」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める3月30日スタートの連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）の試写会見が9日に行われ、見上、上坂、脚本・吉澤智子が登壇。放送開始を控え、思いを語った。
【写真】見上愛「見逃さずに見ていただけたら」 上坂樹里「半年間ぜひ楽しみにしていただけたら」とメッセージ
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
りん役の見上は「撮影が始まって半年が経ち、毎日のように撮影をしているので自分本人でいる時間より、役としてセリフを話している時間の方が長いような日々を過ごしています」と撮影の様子を明かす。
そして「りんは、この第1週の出来事を今後もたびたび思い出しながら前に進んでくので、それを映像で見て、身が引き締まる思いでした。あとは栃木のシーンでの風景がすごくきれいで、早く那須に帰りたいなと思いながら見ていました。第2週くらいまで、ものすごい速さで物語が進んでいくんですが、そこでの出来事がりんと直美の2人にとって、すごく大切になってくるので皆さんには見逃さずに見ていただけたらなと思っています」と語った。
直美役の上坂は「この作品の始まりにこうして立ち会うことができて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。私自身は先に第1週を見たのですが、泣いてしまって。『風、薫る』という作品がいよいよ始まるんだと改めて感じたのと、普段の撮影現場以外にも、音楽や主題歌、ナレーションなど、いろんな人たちがこの作品に携わって作り上げている、その一員に自分もなれているという実感が一気に沸き上がってきました」とコメント。
そして「放送日も近づいてきましたが、みなさんに見ていただけるのがすごく楽しみになりました。半年間ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とメッセージをおくった。
脚本の吉澤は、「撮影が始まってから半年ということですが、私自身が脚本を書き始めてからは1年以上が経ちました」と報告。
「第1週がシリアスな話の展開で、りんと直美の2人はなかなか出会わないのですが、いま脚本を書いていて、2人の関係性がどんどん変わっていって、とても楽しい関係になっていきます。それもこの第1週、第2週がベースにあって、2人の関係性ができていきますので、ぜひ見ていただいて、そこから習慣にしていただけるとうれしいです」と言葉を寄せた。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて3月30日より放送。
【写真】見上愛「見逃さずに見ていただけたら」 上坂樹里「半年間ぜひ楽しみにしていただけたら」とメッセージ
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
そして「りんは、この第1週の出来事を今後もたびたび思い出しながら前に進んでくので、それを映像で見て、身が引き締まる思いでした。あとは栃木のシーンでの風景がすごくきれいで、早く那須に帰りたいなと思いながら見ていました。第2週くらいまで、ものすごい速さで物語が進んでいくんですが、そこでの出来事がりんと直美の2人にとって、すごく大切になってくるので皆さんには見逃さずに見ていただけたらなと思っています」と語った。
直美役の上坂は「この作品の始まりにこうして立ち会うことができて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。私自身は先に第1週を見たのですが、泣いてしまって。『風、薫る』という作品がいよいよ始まるんだと改めて感じたのと、普段の撮影現場以外にも、音楽や主題歌、ナレーションなど、いろんな人たちがこの作品に携わって作り上げている、その一員に自分もなれているという実感が一気に沸き上がってきました」とコメント。
そして「放送日も近づいてきましたが、みなさんに見ていただけるのがすごく楽しみになりました。半年間ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とメッセージをおくった。
脚本の吉澤は、「撮影が始まってから半年ということですが、私自身が脚本を書き始めてからは1年以上が経ちました」と報告。
「第1週がシリアスな話の展開で、りんと直美の2人はなかなか出会わないのですが、いま脚本を書いていて、2人の関係性がどんどん変わっていって、とても楽しい関係になっていきます。それもこの第1週、第2週がベースにあって、2人の関係性ができていきますので、ぜひ見ていただいて、そこから習慣にしていただけるとうれしいです」と言葉を寄せた。
連続テレビ小説『風、薫る』は、NHK総合ほかにて3月30日より放送。