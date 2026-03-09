ホロライブ公式、所属タレント・虎金妃笑虎の活動休止を発表「適応障害と医師による診断がされた」
VTuber事務所「ホロライブ」の公式エックスが、9日に更新。所属タレントの虎金妃笑虎さんが適応障害で活動休止することを発表した。
【写真】虎金妃笑虎さんが適応障害で活動休止に
笑虎さんは、音楽アーティストVTuberグループ「FLOW GLOW（フロウ グロウ）」のメンバーで、2024年11月にデビュー。グループ内では“お笑い”を担当している。
公式エックスは今回の投稿で「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』に関しまして、活動休止することをお知らせいたします。以前より活動を調整しておりましたが、適応障害と医師による診断がされたと報告がございました」とコメントし笑虎さんの活動休止を発表。
今回の活動休止は本人との相談の上で決定したそうで、続けて「それを受けて本人と相談し、回復に向けて活動休止することが最善であると判断いたしました。回復に専念できるよう運営もサポートに尽力して参りますので、活動復帰まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます」とも語っている。
笑虎さん本人も今回の件についてエックスを更新しており、「待っててね」のメッセージとともに、今後のSNS運用についてお知らせを出した。
ファンからは「にこたん焦らず自分のペースで頑張ってね」「ずっっと待ってんで！」「ゆっくりいっぱい休んでね！」「早めに休むのは大事なこと！ゆっくり休養してください！」「また元気な姿を見られるのを待ってます」などの声が集まっている。
「ホロライブプロダクション【公式】」X（@hololivetv）、「虎金妃笑虎」X（＠koganeiniko）
