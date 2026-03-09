◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）

新たな相棒とともに、さらなる高みへ。ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は２月の京都記念で、２４年の京都新聞杯以来となる、重賞２勝目を挙げた。

２番手追走から抜け出して、後続を完封する強い競馬だった。武英調教師は「１回使って金鯱賞へというイメージでしたが、思っていた以上によく走ってくれました」と舌を巻いた。３歳秋に左前脚の屈腱炎を患い、昨年は４戦連続で２桁着順があったが、見事に復活を遂げた。

４戦２勝、２着と３着が１回ずつとオール馬券圏内の中京を目標にして状態はいい。「前回も状態は良かったけど、さらにもう一枚、二枚上がってきそうです。キズナ産駒ですし、血統からも晩成というか、奥行きがありますね」と指揮官はさらなる進化を予告した。

同馬とのコンビで重賞を２勝した藤岡佑介騎手が調教師に転身。今回初めて武豊騎手が手綱を執る。その鞍上は４日の追い切りに騎乗。「初めて乗ったけど、結構引っかかるね」と苦笑いを浮かべたが、実戦ではしっかりとアジャストしてくるはずだ。

何よりも「動きは良かった」と感触をつかめたことは大きい。金鯱賞が行われる１５日は、レジェンドの５７歳のバースデー。藤岡佑師から受け取ったバトンを手に、デビュー年の１９８７年から続く４０年連続の重賞勝ちを決める。（山下 優）