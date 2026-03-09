なにわ男子・道枝駿佑、モノクロの世界でクールにたたずむ…韓国人気カメラマンが撮り下ろし
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、12日発売の隔月刊誌『＋ａｃｔ．（プラスアクト）』（ワニブックス）表紙巻頭で単独初登場する。
【動画】2人の歌唱シーンが素敵!!道枝駿佑、生見愛瑠
モノクロの世界観の中でクールにたたずむ姿を捉えたカットは、韓国の人気カメラマン、キム・ヨンジュン氏による撮り下ろし。ここでしか見られない特別なビジュアルとともに、インタビューでは主演映画『君が遺した最後の歌』ついて、感情と真摯に向き合いながら挑み、自らも挑戦が多かったと語った今作を通して感じた想い、そして俳優・道枝駿佑としての今後についてをロングインタビューで届ける。
誌面には千葉雄大、柳楽優弥、鈴木伸之、安田章大、峯田和伸×若葉竜也、中沢元紀、桜木みなと、井内悠陽×阿久根温世、千葉翔也、吉澤要人、梅原裕一郎×小野賢章、坂本昌行、ななまがりが登場。
その他、『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』『"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026』『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』のライブレポートも掲載する。
【動画】2人の歌唱シーンが素敵!!道枝駿佑、生見愛瑠
モノクロの世界観の中でクールにたたずむ姿を捉えたカットは、韓国の人気カメラマン、キム・ヨンジュン氏による撮り下ろし。ここでしか見られない特別なビジュアルとともに、インタビューでは主演映画『君が遺した最後の歌』ついて、感情と真摯に向き合いながら挑み、自らも挑戦が多かったと語った今作を通して感じた想い、そして俳優・道枝駿佑としての今後についてをロングインタビューで届ける。
その他、『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』『We're timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』『"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026』『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』のライブレポートも掲載する。