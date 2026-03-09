『魔法の姉妹ルルットリリィ』分割2クール放送で4月5日開始 PV公開で豪華な追加キャスト発表
『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』が、TOKYO MXなどで4月5日より分割2クールで放送されることが決定した。あわせてメインPV第2弾とED主題歌アーティスト、追加キャストも発表された。
【動画】新キャラ登場！公開された『魔法の姉妹ルルットリリィ』PV
PVでは今回解禁となるエンディング主題歌にのせて、リリィのライブシーンをはじめとした新規映像も見ることができる。エンディング主題歌は、主役のリリィとルルによるユニット・ルルットリリィが担当。楽曲タイトルは「Calling」となった。
追加キャストは、和菓子屋と営む風(ふう)と流(るい)の父・野々山桂一役に笠間淳、母・野々山 汐役に大原めぐみ、そしてプロダクションわんすもあの隣にある喫茶だぶだぶの店長・日の浦茉莉役は遠藤綾が担当する。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。シリーズの新作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなる。
物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
■放送情報
TOKYO MX：4月5日より毎週日曜22時30分〜
ABCテレビ：4月5日より毎週日曜24時40分〜
テレビ愛知：4月5日より毎週日曜25時20分〜
ＢＳ日テレ：4月6日より毎週月曜24時30分〜
AT-X：4月9日より毎週木曜20時30分〜
※放送時間は変更になる可能性がございます。
