WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）と5月2日に正式決定した“世紀の一戦”を展望した。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）と世界3階級制覇王者・中谷潤人（28＝M.T）の無敗対決。史上最強王者を打ち崩す術はあるのだだろうか？

具志堅氏は「団体のベルト全部獲ってきた井上チャンピオンは強い。だけど先にどちらがパンチを当てるかで流れも変わってくる」と展開次第で中谷にもチャンスは来ると予想した。

川島氏も「井上選手の苦手なパンチの軌道から打てるのが中谷選手。左フック、今まで（井上が）倒れている右のガードの甘さを突ける。そこにアッパーが混じってきますので。出所が分からないパンチを打つ中谷選手は怖い」と指摘した。

ただ、「今までの実績、ボクシングの質からすると井上選手が断然有利」と説明した。

両者ともにパーフェクト王者・井上尚弥の方が強さは上と断言するが、予想できない流れをつくる力を中谷は持っているという。

川島氏は「先に“おっ?”と思わせること。井上選手に勝つにはメンタルを揺さぶること。先制攻撃もひとつの作戦」と説明した。

中谷は西田凌佑戦で開始直後からラフファイトを挑んだ。それに対する井上の対策は？

具志堅氏は「お互いの気持ちが高ぶって1ラウンドから打ち合う可能性もある」と、激しい乱打戦が展開される激熱な試合も想定した。