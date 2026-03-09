「犬は苦手、預かれない」と言っていた母親が一変...

犬を飼うことに否定的だった母親に「子犬を飼った」と報告し会わせてみたところ、可愛すぎる子犬にメロメロになってしまったという逆転劇が話題となりました。

その様子が公開された投稿には、「抱っこしてしまったらこっちのもん」「思う壺」とあざとい子犬の姿に母親と同じ気持ちになってしまった方々のコメントが寄せられており、記事執筆時点で18.1万回再生を突破することとなりました。

【動画：犬が苦手な母親に『子犬を飼った』と伝えたら、否定的で…会わせてみた結果→まさかの『態度の豹変』】

犬を飼うことに否定的だった両親

話題となったのはTikTokアカウント「eri.kabemoto」の投稿。投稿主さんは今回柴犬の女の子の子犬をペットショップからお迎えすることになったのだそう。

しかしそのことを両親に報告すると、犬が苦手だというお母さんは犬を飼うことに否定的だったそうで、投稿主さんに何かあった時などに「預かれない」と言われてしまったそうです。

子犬を母親に会わせてみたら....

投稿主さんはそれでも一度子犬とお母さんを会わせたいと思い、お迎え前にお母さんと一緒にペットショップへ向かい子犬を抱っこさせてみることに。

お母さんの膝の上に乗った小さすぎるぬいぐるみのような子犬を見て、お母さんは慣れない手つきで優しく身体や頭を撫で始めたそう。子犬も「いい子にするよ？」とお母さんへご挨拶するかのようにお利口にしていたと言います。

あざとい子犬のアピールでメロメロに！

お母さんを納得させるために子犬も自らアピール。まずはうるうるなお目目でお母さんを見つめてお母さんをメロメロに！

それだけかと思いきや、続けて、お母さんの手のひらに頭を預けて「すやぁ...」と目を閉じて寝たような素振りを見せてくれたのだとか。

まさかの2段階アピールにお母さんはノックアウトされてしまったようで、「可愛い！いつでも預かる！」と、子犬を飼うことを受け入れてくれたそうです。

最初は子犬を飼うことを否定されてしまい不安だった投稿主さんですが、説得のために自ら一役買ってくれた子犬のおかげで、これからのワンちゃんとの生活が一気に楽しみになったのではないでしょうか。

可愛すぎる子犬の2段アピールにメロメロになってしまったお母さんの様子に、「無理って言う人ほどハマるのでしょうね」「抱っこしたら最後」と、子犬のあざとさを賞賛する声が寄せられていました。

TikTokアカウント「eri.kabemoto」では、柴犬をお迎えしてから現在までのリアルな成長の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「eri.kabemoto」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。