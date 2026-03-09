赤ちゃんのそばで優しく見守るワンコの姿を見つけた飼い主さん。頼もしいお兄ちゃんかと思いきや、よく見てみると予想外の光景だったようで…？その様子は記事執筆時点で3.3万回以上再生され、「思ったより近くて草」「ガン見で可愛いｗ」といった声が寄せられています。

【動画：『犬が赤ちゃんを見守ってくれている』と思い、様子を見てみたら…想像以上の『ガン見』】

赤ちゃんを見守るワンコ

TikTokアカウント『@ymt_mao』に投稿されたのは、赤ちゃんのそばを片時も離れないワンちゃんの健気な姿です。

動画の主役は、ポメラニアンとペキニーズのミックス犬「ポコ」くん。この日、飼い主さんはポコくんがベッドで寝ている赤ちゃんの様子を静かに見守ってくれていることに気づきました。

頼もしい後ろ姿を見て、カメラを回しながらそっと近づいてみると……。

予想外のゼロ距離

そこには、予想外なポコくんの姿がありました。なんとポコくん、寝ている赤ちゃんの顔の真上から、身を乗り出すようにして「ガン見」していたのです。まさに目と鼻の先という言葉がぴったりの距離感。

赤ちゃんが何をしているのか気になって仕方がないのか、熱心な眼差しでお顔を覗き込むポコくん。一切の隙がない真顔のガン見には、思わず笑ってしまいます。

赤ちゃん思いの優しいお兄ちゃん

別の日には赤ちゃんの頭を毛づくろいするようにペロペロ。赤ちゃんも嫌がることなく、自然にポコくんの愛情を受け入れているようです。

そして一通り舐め終わると、この日も相変わらず「圧」さえも感じるゼロ距離で赤ちゃんを見守ってくれていたそうです。

ポコくんは、赤ちゃんが生まれた当初は戸惑っていたそうで、少し嫉妬してしまうような素振りも見られたのだとか。それが段々と優しいお兄ちゃんらしさが出てきて、今では立派な「監視員」としていつもそばに寄り添ってくれているそうです。

名コンビのこれからの成長が、とっても楽しみですね！

この投稿はTikTokで3.3万回以上再生され、多くの人の心を和ませています。コメント欄には「ふわふわのブランケット被ってるのかと思った」「ガン見で草」「思ったより近かったw」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@ymt_mao』さまでは、ポコくんと赤ちゃんが仲良く過ごす、穏やかでクスッと笑える日常が投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

