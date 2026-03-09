菊地亜美、離乳食で大活躍する“きな粉”を紹介「すごく食べます」

5歳長女と0歳次女という2人の女の子のママである菊地亜美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【生後11ヶ月】あれこれ雑談しながら離乳食作り＆愛用品も紹介』という動画を投稿。離乳食作りの様子を公開する中で、愛用中の商品を紹介してくれました。

【関連】菊地亜美、ホスピタリティに感動！子連れOKの温泉宿「素敵な時間を過ごせました」

菊地さんが「私がよく使ってるのが、これもこあみさん（長女）の時から使ってる『初恋きなこ』っていうきな粉ですね」と取り出したのがこちら。

■北海道産 初恋きなこ

坂口製粉所 / 北海道産 初恋きなこ 80g 税込208円（公式サイトより）

北海道産丸大豆100％使用のきな粉。じんわりととろけるような濃厚な香りと風味が特徴です。

二つの釜を使い、時間をかけて二度焙煎して、酸化による風味の劣化をおさえたこだわりの商品。

■家族の食事に手軽に栄養をプラス♪

菊地さんは「原材料名に大豆しか書いてないんだけど、めちゃくちゃ甘いの」と味わいを絶賛。

その上で、「大人もヨーグルトとかにかけて食べられるし」「こまるさん（次女）は食パンをトースターで少しだけ焼いて、それを一口サイズにカットして、ポリ袋に入れてきな粉まぶして、シャカシャカシャカってやるだけで、朝とかすごく食べます」と食べ方についても教えてくれました。

きな粉の原材料である大豆には、主要な成分としてたんぱく質、炭水化物、脂質のほか、ミネラル、ビタミン、カルシウムなどが含まれています。サッとふりかけるだけで食事の質を高められるのは嬉しいですね。

■動画もチェック

2児の母である菊地さんのYouTubeチャンネルには、育児に役立つ情報が満載。ぜひチェックしてみてくださいね♪