ESRは、3日に発表された新型「iPad Air」の周辺機器各種をAmazon.co.jpで販売している。

「ESR Shift キーボードケース（脱着式）」は、本体ケースとキーボード部分がマグネットで脱着可能で、分離して使用できる。キーボードはバックライトを搭載し、全面クリック対応のタッチパッドを備える。スタンドは縦横両方に対応している。価格は1万2499円。

「ESR Geo デジタル Pencil」は、傾斜感知センサーとパームリジェクション機能を搭載したiPad対応のペン。USB Type-Cで約30分でフル充電ができる。マグネット吸着でiPadに装着できるほか、Appleの「探す」機能にも対応し、紛失時は簡単に場所を特定できる。価格は4599円。

「ESR UltraFit Armorite ペーパーフィール画面保護フィルム（強化ガラス）」は、表面がマット仕様で紙のような書き心地を再現し、UltraFitトレイで簡単に貼り付けることができる。価格は4399円。

「ESR UltraFit ArmoriteR スクリーン保護フィルム（iPad）」は、UltraFitトレイで簡単に貼り付けられるほか、9Hの硬度を持つ強化ガラスによって、1.7mの高さから64gの鋼球落下に耐えられるという。価格は3199円。

そのほか、9段階の角度調整に対応した「ESR Shift マグネットケース」（7499円）や、脱着式キーボードを備えたケース「ESR Flex キーボードケース（脱着式）」（8599円）。4つの使用モードを変えられる「ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー）」（4499円）が販売されている。

これら、新型iPad Air対応の周辺機器は、ESR公式ストアのほかAmazonで販売されている。