明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホーム開幕戦で高知と対戦。PK戦にもつれこむ熱戦となりました。



四国勢とのアウェー4連戦を終え、ホーム開幕戦を迎えたアルビ。2025年6月以来となるビッグスワンでの勝利を目指します。



しかし、前半4分に左サイドをくずされ失点すると、33分にも同じサイドからのクロスで追加点を許します。反撃に出たいアルビは後半19分、コーナーキックのこぼれ球に新井！さらに44分には新井のクロスにマテウス・モラエス。



土壇場で同点に追いつき、試合はPK戦に突入します。互い一人ずつ失敗し、3対3で迎えたアルビ5人目のキッカーはマテウス・モラエス。ゴールとはならず…その後、相手の5人目に決められホーム開幕戦を勝利で飾ることは出来ませんでした。



次節は、14日(土)にアウェーで奈良クラブと対戦します。