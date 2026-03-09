阪大のイラン人留学生が語る母国への思い「外国からの攻撃　悲しく感じています」アメリカとイスラエルのイラン攻撃から約１週間…家族や友人の生活を心配

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から約１週間。イラン人留学生が複雑な心境を語りました。



将来、日本とイランのかけ橋になるような仕事がしたいと話すのは、イランから大阪大学に留学しているアリマダディ・アリレザさん（２３）。



去年、来日してから日本語の勉強を始め、漢字も書けるようになりました。



（イラン人留学生アリマダディ・アリレザさん）「イランと日本の関係の将来性は本当に高いと思います。日本はイランのエネルギーを必要として、イランも日本の技術を必要とすると思います」





しかし、日本時間の先月２８日、イランはアメリカとイスラエルによる攻撃を受けました。約１週間で１０００人以上が死亡したといいます。家族は無事でしたが、インターネットがつながるのは１日１０分程度で、連絡が取れるわずかな時間に現地の友人から届いたのは、変わり果てた港町の写真でした。（イラン人留学生アリマダディ・アリレザさん）「バンダル・アッバースは、イランの一番大切な港だから、たくさん攻撃されているのです。ひどく感じます」イランの最高指導者・ハメネイ師の死亡により、政府の体制が変わることについては”肯定的”に捉えている一方で、戦闘状態の長期化による家族や友人の生活が心配だといいます。（イラン人留学生アリマダディ・アリレザさん）「特に（反政府）デモでは４人の友達と知り合いが殺害された。イラン人は政府の人の死亡を喜んでいるのですが、外国からの攻撃は悲しく感じています」