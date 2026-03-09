大接戦の末、石川県知事選挙で6000票余りの僅差で敗れた現職の馳浩さん。

高市総理が石川県内入りするなど、異例の態勢で臨んだものの、わずか1期での交代に政界に衝撃が走りました。

「えー！うそ…」

馳さんの事務所に広がったどよめき。予想だにしなかった「敗北の知らせ」に陣営は静まり返りました。

公選知事が1期で交代するのは県政史上初めてです。

馳浩氏敗戦の弁「こういう結果になったことはひとえに私の責任であります。大変皆さん、申し訳ありませんでした」

馳さんは自民党を中心とした組織戦を展開し、中央から大物弁士が次々と来県。

選挙戦中盤には高市総理も県内入りし後押しを受けたものの及びませんでした。

岡田直樹選対本部長（自民党参院議員）「支えきれなかったことは私たちの力不足。本当申し訳ございませんでした」

大票田・金沢で票が伸びず 高市総理の来県はプラスだった？

一夜明けた9日、石川県議会には、自民党の関係者のもとへあいさつに訪れた馳浩さんの姿がありました。

馳浩氏「どうもありがとうございました」

岡田直樹選対本部長「しっかりこの要因・原因を分析して県連としてまき直しを図って、やがて訪れる統一地方選挙もあるししっかりと備えてまいりたい」

自民党石川県連は、さっそく議員協議会を開き、知事選を総括しました。

大票田・金沢で票が伸びなかったことや、高市総理の来県を無党派層の取り込みにつなげられなかったことなどが反省点として挙がりました。

自民党石川県連・下沢佳充幹事長「金沢の3万4000票で逆転を許したことを大いに反省すべきだろうと申し上げた。やっぱり我々の声が届かない、手の付かないところに対してどうもっていくかということ。そのことが我々が少し対応できなかったのではないかと」

負けに不思議の負けあり？ 「狐につままれたよう」と評す県議も

自民党や非自民会派「未来石川」からの推薦を受け、「オール石川」ともいえる態勢で臨んだものの、馳さんは当選を果たすことはできませんでした。

馳浩氏「私の今後については、ご挨拶周りを終えて皆さんと意見交換しながらその時点でまた判断したい」

未来石川・吉田修会長「非常に我々も狐につままれたような状態。我々が持っている情報と今新たになられた知事の持っている情報と違いがあると思う。まずは新しい人には今の状況をきちっと把握してもらってそれから一つ一つの案件についてしっかりと詰めていかなければいけない」

娘との“ハグ” 言葉少なに県庁をあとに

同行した娘と抱き合った馳さん。追いかける報道陣を振り切り、言葉少なに県庁を後にしました。

選挙戦で対立した山野氏が新たな知事になることについて、自民党石川県連の幹部は「是々非々」で臨む姿勢をにじませます。

自民・下沢佳充幹事長「お手並み拝見ということもあるでしょうし、議会が是々非々であるわけであります。当然すべてが否定するものでもないでしょう、あるいは良いことがあれば賛成する。これが本来、首長と議会の姿でありますし、あとは自民党が結束してやるのが肝要だと思う」