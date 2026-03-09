【超かぐや姫！特集】3月13日より日本全国での上映決定！話題沸騰の人気作『超かぐや姫！』をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
巷で超話題の「超かぐや姫！」Netflixで独占配信されていましたが、人気のあまり劇場公開が決定し、その劇場公開も満員になる、という一大ムーブメントを引き起こしています。この人気を受けて3月13日より公開劇場が拡大。映画館で観る前に、ノベライズやコミカライズ、ガイドブックなどをチェックしてみてはいかがでしょうか？
【電子版】コンプティーク 2026年2月号 [雑誌]
■超かぐや姫！
価格：836円
超かぐや姫！
ハイスペ限界女子高生×ハイテンションかぐや姫×バーチャルアイドル!?
今より少し先の未来。東大合格を目指して一人暮らしをする限界多忙ハイスペ女子高生・酒寄彩葉はある日の帰り道、七色に輝くゲーミング電柱から出てきた謎の赤ん坊を拾ってしまった！ しかも赤ん坊はみるみるうちに急成長、彩葉のことが大好きなワガママ娘になってしまった！ 月から来たという彼女に、彩葉は「かぐや」と名付ける。ところが竹取物語の結末を知ったかぐやは宣言する──「ぜったいハッピーエンドにする！」。そしてなぜか日本最大の仮想空間「ツクヨミ」でトップアイドルを目指すことになってしまい……!?
■超かぐや姫！(コミカライズ)
価格：836円
超かぐや姫！(コミカライズ)
月のお姫様×世話焼きハイスペックJK！ 話題のアニメをコミカライズ！
今より少しだけ未来の世界。
ある晩、世話焼きハイスペック女子高生・彩葉が拾ったのは、
月からやってきたお姫様・かぐやだった。
元気いっぱいで破天荒なかぐやに誘われて、
二人は仮想空間『ツクヨミ』で配信者（ライバー）活動をすることに。
音楽で絆を深めていく彼女たちの運命が今、動き出す――。
これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。
■超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！
価格：3,300円
超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！
今、話題の配信アイドル。その正体はかぐや姫……!?
Netflixで2026年1月から配信されるスタジオコロリド最新作の公式ガイドブック！
美しい世界観、豪華な楽曲、キャスト、スタッフ陣のインタビューなど豪華内容が盛りだくさん。
楽しくも儚い「超かぐや姫！」の世界をあなたの手に。
■【電子版】コンプティーク 2026年2月号
価格：1,000円
【電子版】コンプティーク 2026年2月号
１月22日配信開始「超かぐや姫！」のNetflixアニメを先取り大特集！
声優インタビュー（夏吉ゆうこ＆永瀬アンナ／入野自由）や
楽曲紹介など、見どころ満載でお届けします♪
コミカライズ１話＆２話も一挙掲載！
※本ページで紹介する情報は、2026年3月9日12時現在のものです。
