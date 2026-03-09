　巷で超話題の「超かぐや姫！」Netflixで独占配信されていましたが、人気のあまり劇場公開が決定し、その劇場公開も満員になる、という一大ムーブメントを引き起こしています。この人気を受けて3月13日より公開劇場が拡大。映画館で観る前に、ノベライズやコミカライズ、ガイドブックなどをチェックしてみてはいかがでしょうか？

■超かぐや姫！

価格：836円

超かぐや姫！

ハイスペ限界女子高生×ハイテンションかぐや姫×バーチャルアイドル!?

今より少し先の未来。東大合格を目指して一人暮らしをする限界多忙ハイスペ女子高生・酒寄彩葉はある日の帰り道、七色に輝くゲーミング電柱から出てきた謎の赤ん坊を拾ってしまった！　しかも赤ん坊はみるみるうちに急成長、彩葉のことが大好きなワガママ娘になってしまった！　月から来たという彼女に、彩葉は「かぐや」と名付ける。ところが竹取物語の結末を知ったかぐやは宣言する──「ぜったいハッピーエンドにする！」。そしてなぜか日本最大の仮想空間「ツクヨミ」でトップアイドルを目指すことになってしまい……!?

■超かぐや姫！(コミカライズ)

価格：836円

超かぐや姫！(コミカライズ)

月のお姫様×世話焼きハイスペックJK！　話題のアニメをコミカライズ！

今より少しだけ未来の世界。

ある晩、世話焼きハイスペック女子高生・彩葉が拾ったのは、

月からやってきたお姫様・かぐやだった。

元気いっぱいで破天荒なかぐやに誘われて、

二人は仮想空間『ツクヨミ』で配信者（ライバー）活動をすることに。

音楽で絆を深めていく彼女たちの運命が今、動き出す――。

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！

価格：3,300円

超かぐや姫！ 公式ガイドブック ハッピーエンドのその先へ！

今、話題の配信アイドル。その正体はかぐや姫……!?

Netflixで2026年1月から配信されるスタジオコロリド最新作の公式ガイドブック！

美しい世界観、豪華な楽曲、キャスト、スタッフ陣のインタビューなど豪華内容が盛りだくさん。

楽しくも儚い「超かぐや姫！」の世界をあなたの手に。

■【電子版】コンプティーク 2026年2月号

価格：1,000円

【電子版】コンプティーク 2026年2月号

１月22日配信開始「超かぐや姫！」のNetflixアニメを先取り大特集！

声優インタビュー（夏吉ゆうこ＆永瀬アンナ／入野自由）や

楽曲紹介など、見どころ満載でお届けします♪

コミカライズ１話＆２話も一挙掲載！

