【涼宮ハルヒ特集】TVアニメ20周年を記念した再放送決定！『涼宮ハルヒの憂鬱』など原作をBOOK☆WALKERで読もう！【BOOK☆WALKER】
今年2026年で放送20周年を迎える「ハルヒシリーズ」。それを記念してアニメ14話分が20年前と同じ放映順で配信が決定。TVerでも同様の配信を行うので、テレビの視聴環境がなくても楽しめます！ TOKYO MXでは3⽉30⽇より毎週⽉曜⽇22時30分に再放送されます。是非再放送の前に、原作もチェックしてみてはいかがでしょうか？
涼宮ハルヒの憂鬱
■涼宮ハルヒの憂鬱
価格：693円
涼宮ハルヒの憂鬱
空前絶後の大ヒット作！ 天下無敵の暴走娘・涼宮ハルヒ、ここに登場！
「ただの人間には興味ありません。この中に宇宙人、未来人、超能力者がいたら、あたしのところに来なさい。以上」。入学早々、ぶっ飛んだ挨拶をかましてくれた涼宮ハルヒ。そんなＳＦ小説じゃあるまいし……と誰でも思うよな。俺も思ったよ。だけどハルヒは心の底から真剣だったんだ。それに気づいたときには俺の日常は、もうすでに超常になっていた――。第８回スニーカー大賞〈大賞〉受賞作、ビミョーに非日常系学園ストーリー！
■涼宮ハルヒの溜息
価格：671円
涼宮ハルヒの溜息
問答無用の大人気シリーズ、第2弾!!
宇宙人未来人超能力者と一緒に遊ぶのが目的という、正体不明な謎の団体SOS団を率いる涼宮ハルヒの目下の関心事は文化祭が楽しくないことらしい。行事を楽しくしたい心意気は大いに結構だが、なにも俺たちが映画を撮らなくてもいいんじゃないか？ ハルヒが何か言い出すたびに、周りの宇宙人未来人超能力者が苦労するんだけどな――スニーカー大賞〈大賞〉を受賞したビミョーに非日常系学園ストーリー、圧倒的人気で第2弾登場！
■涼宮ハルヒの退屈
価格：693円
涼宮ハルヒの退屈
No１ヒット爆進中！ 「涼宮ハルヒ」シリーズ、第3弾登場!!
ハルヒと出会ってから俺はすっかり忘れた言葉だが、あいつの辞書にはいまだに“退屈”という文字が光り輝いているようだ。その証拠に俺たちSOS団はハルヒの号令のもと、草野球チームを結成し、七夕祭りに一喜一憂、失踪者の捜索に熱中したかと思えば、わざわざ孤島に出向いて殺人事件に巻き込まれてみたりして。まったく、どれだけ暴れればあいつの気が済むのか想像したくもないね……。非日常系学園ストーリー、天下御免の第３弾!!
■涼宮ハルヒの消失
価格：671円
涼宮ハルヒの消失
「涼宮ハルヒ」シリーズ、絶好調の第４巻！
「涼宮ハルヒ？ それ誰？」って国木田よ、そう思いたくなる気持ちは解らんでもないが、そんなに真顔で言うことはないだろう。だが他のやつらもハルヒなんか最初からいなかったような口ぶりだ。混乱する俺に追い打ちをかけるようにニコニコ笑顔で教室に現れた女は、俺を殺そうとし、消失したはずの委員長・朝倉涼子だった！ どうやら俺はちっとも笑えない状況におかれてしまったらしいな。大人気シリーズ第４巻、驚愕のスタート！
■涼宮ハルヒの暴走
価格：715円
涼宮ハルヒの暴走
「涼宮ハルヒ」シリーズ、絶好調の第５巻！
夏休みに山ほど遊びイベントを設定しようとも、宿敵コンピ研が持ちかけてきた無理無茶無謀な対決に挑もうとも、ハルヒはそれが自身の暴走ゆえとはこれっぽっちも思っていないことは明白だが、いくらなんでもSOS団全員が雪山で遭難している状況を暴走と言わずしてなんと言おう。こんなときに頼りになる長門が熱で倒れちまって、SOS団発足以来、最大の危機なんじゃないのか、これ!? 非日常系学園ストーリー、絶好調の第５巻！
※本ページで紹介する情報は、2026年3月9日12時現在のものです。
