【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】８日にプエルトリコと米国で行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドで、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリアとメキシコ、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝を飾った。

メキシコ １６―０ ブラジル

メキシコが先発全員安打をマークし、４本塁打を含む１６安打１６得点で圧倒した。３安打に抑えられたブラジルは２試合連続零封負け。

格下ブラジルに全力尽くす

３万６０００人超の観衆の大半を占めたメキシコファンはお祭り騒ぎだった。初回から打者９人の猛攻で一挙に４点を先行し、四回も打者１１人で６点を奪って大勢を決めた。

「特に重要だったのは、選手たちが常に全力で走っていたことだ。ファンに１００％を見せる。それがこのチームの本質だ」とヒル監督。格下のブラジル相手に、大量リードの展開でも最後まで全力を尽くした選手の姿勢をたたえた。

９日（日本時間１０日）は米国との大一番を迎える。初の４強入りを果たした前回大会の１次ラウンドでは１１―５で破った。「『ただの試合』ではない。今年、最も注目される試合の一つだ。彼らは素晴らしいチーム。私たちはほんの少しだけ上回りたい」。相手への敬意を忘れず、ヒル監督は謙虚に勝利を誓った。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）