器物損壊容疑で逮捕の歌舞伎俳優、中村鶴松さん不起訴…東京地検
2026年3月9日 18時50分
読売新聞オンライン

東京都台東区で１月、飲食店のドアを壊したとして、建造物損壊容疑で警視庁に現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）さん（３０）について、東京地検は９日、不起訴（起訴猶予）とした。