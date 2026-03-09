市川 栞 キャスター：

ここからは石川県知事選の結果について、選挙デスクの住田さんと分析していきます。



住田 鉄平 選挙デスク：

よろしくお願いします。まずは市町別の得票数を見てみます。

住田：

知事選を制した山野さんが上回ったのは、金沢市、白山市、野々市市で、それ以外の16市町はすべて馳さんが上回った形です。



市川：

やはりポイントは、大票田・金沢の得票でしょうか。





住田：そうですね。これを衆院選の選挙区別で見るとこうなります。

山野さんは、金沢の石川1区で3万4000票ほど馳さんを上回りました。前回は2万8000票差でしたので、今回は4年前からさらに差が開いたということになります。南加賀の石川2区は各市町で山野さんが浸透し、前回よりも馳さんとの差を縮めました。逆に能登の3区はすべての市町で馳さんが上回り、得票差は前回よりも2倍程度、開いた形です。



市川：

山野さんが金沢の石川1区で、石川2区と石川3区の得票差を上回ったわけですね。



住田：

そうですね。そして、出口調査で聞いた政党支持層別の投票先は、このような結果となりました。

住田：

自民党は馳さんが固めましたが、中道をはじめとする非自民勢力は、山野さんに多く流れていることが分かります。山野さんは今後、県政運営のかじ取り役となりますが、石川県議会では自民党が最大会派で、山野さんを支持した議員は1人しかいません。激戦から一夜明け、その県議会の各会派では、さまざまな動きがありました。



石川県議会では9日、現職を推薦していた2会派が今回の知事選について、それぞれ意見を交わしました。

このうち、最大会派の自民党は役員会、議員協議会を立て続けに開き、反省点として、組織戦に課題があったとした一方、今後も結束していくことを確認しました。新知事との関係についてそれぞれの幹部は…



自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「議会というのはやっぱり是々非々であるわけであります。当然、全てが否定するものでもないでしょう。あるいは、いいことがあれば賛成する、これが本来、首長と議会の姿でありますし、あとは自民党が結束してやるということが私は肝要だと思っております」



未来石川・吉田 修 会長：

「是々非々できちっとお付き合いをしていかなければならない。何を言ってもまずは、県民の皆さんや奥能登で地震で大きな被害を受けた皆さんの声を、しっかりと形にしていかなければいけない」

市川：

是々非々で対応していくということですね。



住田：

6月には本格予算の編成もありますが、能登の復旧復興をどう進めていくのかということや、山野さんが自分のまわりをどう固めていくのか人事案も含めて、どのように県政のかじを取っていくのか注目されます。

