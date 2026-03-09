事実上の一騎打ちとなった今回の石川県知事選挙。激動の一夜を振り返ります。



8日。静かにそのときを待つ各陣営。



最初に動いたのは、同日行われた金沢市長選挙。



「お！ワー」「バンザイ！バンザイ！」

金沢市長に再選の村山 卓 氏：

「一つは街なかの再生、一つは子育て政策の充実、さらに金沢らしい文化・芸術の振興。その3つをしっかりと取り組みたい」



一方、石川県知事選挙は午後11時を過ぎても結果が見えず…





午後11時43分。「山野！山野！」「バンザイ！バンザイ！」

山野陣営・喜多 浩一 選対本部長：

「山野之義、石川県知事に当選しました！」



知事に初当選・山野 之義 氏：

「本当にありがとうございました。本当に信じられないぐらい多くの方たちに力を貸していただきまして、今日こうやってこの日を迎えることができました。特に私にできることは、やらなくてはいけないことは、皆さんの期待をしっかり受け止めて、そして期待に応える知事の仕事をしていく、そのことに尽きます」



家族や友人、ボランティアに支えられ、草の根運動で勝利をつかんだ。



そして、こちらは、紙一重の差で知事の座を失った。

敗戦の弁・馳 浩 氏：

「私どもの能登の復旧復興は道半ばであります。そして、県政に停滞は許されない。県内の19市町にはそれぞれ課題もございます。まずは今回の結果を厳粛に受け止めて今後、私自身がどういうふうに関わることができるのか、そういったことを含めて考えていきたいと思っています。が、まずは、こういう結果になりましたことは、一人の…私の責任であります。皆さん申し訳ありませんでした」



1か月前の衆院選で圧勝した自民を筆頭に盤石の組織で臨むも、現職に対する不満は、高市旋風をもってしても打ち消すことはできなかった。

自民党・岡田 直樹 参院議員：

「民意を得ることの難しさというものを、改めて感じた次第でございます」



自民党・福村 章 県議：

「新しい知事の考え方と出方を見て、われわれも判断をしなきゃならんと思っています。(Q. 時間はかかりそうですか？) う～ん、まあそれは、相手のあることですからね、お互いにどうなのか」



これから本格的な能登の復興を担う新しい知事。初めてとなる県政の運営、その手腕が試される。

