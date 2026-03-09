サカナクション山口一郎＆日向坂46正源司陽子「オールナイトニッポン」新加入 2026年度ラインナップ発表【一覧】
【モデルプレス＝2026/03/09】ニッポン放送が2026年3月10日、同局にて「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表記者会見を実施。4月1日からのラインナップを発表し、新たなパーソナリティとしてサカナクションの山口一郎、日向坂46の正源司陽子の2人が加わることを伝えた。
3月末をもって『星野源のオールナイトニッポン』と『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』が終了。4月より『星野源のオールナイトニッポン』が放送されていた毎週火曜25時〜27時は『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』、『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』が放送されていた毎週火曜27時〜28時30分は『松田好花のオールナイトニッポン0（ZERO）』となり、それぞれ4月7日に初回が放送される。
これに伴い、2024年4月〜2026年3月まで松田がパーソナリティを務めていた毎週木曜24時〜24時58分の『オールナイトニッポンX（クロス）』は日向坂46の正源司陽子を新パーソナリティに迎え『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポンX（クロス）』として4月2日より放送開始する。なお、星野源が制作した『オールナイトニッポン』ジングルは4月以降も引き続き使用することも発表された。
山口は、過去に2019年10月17日・2024年9月14日の2度『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めているが「私はミューシャンということで、来年のキャリア20年目という感じでございますということで、音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティとして頑張っていきたいなと思っております。まあそれは冗談として（笑）」とユーモアたっぷりに意気込み。「ミュージシャンから見た景色であったり、皆さんが感じることとかをうまく代弁できるようなパーソナリティになっていきたいと思っております」と話した。
正源司は、2025年8月16日放送の『日向坂46・正源司陽子のオールナイトニッポン0（ZERO）』でパーソナリティを務めた経験を振り返り「その時をきっかけに、1人で自分の世界に浸った言葉を束ねるみたいなことがすごい楽しいということに気づかせていただくことができたので、ぜひ皆さんに私が普段思っていることをラジオならではの形でたくさん伝えていくことができたらいいなと思います」と伝えていた。
松田は、2023年4月20日に『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』として単発でパーソナリティを務めた後、2023年10月〜2024年3月まで『オールナイトニッポン0（ZERO）』（月1／毎週土曜）、2024年4月〜2026年3月まで『オールナイトニッポンX（クロス）』（毎週木曜）と日向坂46を卒業してからもパーソナリティを務めてきた。再び毎週火曜27時〜28時30分の『オールナイトニッポン0（ZERO）』を担当する。
本会見にビデオメッセージを寄せ「日向坂を卒業してから話せることだったり、色んな新しい変化が生まれたりすると思うので、私自身もリスナーの皆さんもそれを楽しみにしていただければ」と意気込んでいた。
月：山田裕貴
火：サカナクション・山口一郎【NEW】
水：乃木坂46
木：ナインティナイン
金：霜降り明星
土：オードリー
※ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送
月：FRUITS ZIPPER
火：高橋文哉
水：JO1
木：日向坂46・正源司陽子【NEW】
金：週替わりパーソナリティ／HANA（月1／毎月第1金曜）・&TEAM（月1／毎月最終金曜 ※FUMAがメインパーソナリティ）
※「オールナイトニッポンJAM」で音声同時配信
月：キタニタツヤ
火：松田好花【NEW】
水：佐久間宣行
木：マヂカルラブリー
金：三四郎
土：週替わりパーソナリティ／ヤーレンズ（月1／毎月最終土曜）
※平日は3／30から和歌山放送がネット局に加わり36局ネット、土曜には4／4から東北放送と中国放送が加わり29局ネット
松任谷由実
あいみょん
SixTONES
