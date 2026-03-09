「동방신기（トンバンシンギ）」の意味は？日本でも大人気の2人組♡【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「동방신기（トンバンシンギ）」の意味知ってる？
「동방신기（トンバンシンギ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、日本でも大人気の2人組ダンス&ボーカルユニットです。
いったい、「동방신기（トンバンシンギ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「東方神起」でした！
「동방신기（トンバンシンギ）」は韓国語で「東方神起」を意味します。
東方神起とは、「東方の神が起きる！」という意味で、アジア全域から世界にその名を広げられるグループとして名づけられました。
日本デビュー20周年の締めとなる2026年4月25日・26日には、海外アーティスト史上最多を更新する自身3度目の日産スタジアム公演を発表していますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部