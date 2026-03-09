【漢字クイズ】「馬替」はなんて読む？“うまがえ”ではありません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「馬替」はなんて読む？

「馬替」という漢字を見たことはありますか？ 石川県金沢市の地名で、「うまがえ」とは読みません。 いったい、「馬替」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「まがえ」でした！ 馬替は、石川県金沢市に位置する地名です。 そんな馬替がある金沢市は、海と山の豊かな食材に恵まれ、独自の郷土料理が根づく「美食の街」として高く評価されています。 なかでも、ズワイガニや甘エビ、ノドグロ、ブリといった日本海の海の幸に加え、加賀れんこんや金時草、源助だいこんなどの加賀野菜まで四季折々の新鮮な食材がそろうのが大きな魅力です。 さらに近年は、金沢カレーや金沢おでんといったご当地グルメの認知も全国的に広がっており、伝統と新しさの両方を味わえる食の都市として注目を集め続けていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名事典オンライン』

・『金沢市移住のすすめ』

ライター Ray WEB編集部