「ガールズ＆パンツァー」シリーズ関連グッズ物販イベント「ガルパンミニミニホビーショー」にプラッツが出展応援タオルなどを先行販売
【ガルパンミニミニホビーショー】 開催日時：3月14日・15日9時30分～16時 (雨天決行・荒天中止) 開催場所：大洗シーサイドステーション
プラッツは、3月14日、15日に開催される物販イベント「ガルパンミニミニホビーショー」に出展する。
イベントでは同社の先行販売グッズなどが販売される。応援タオルやのぼりの新商品がラインナップ。また、「マラソン道Tシャツ」と合わせて使えるアームカバーも販売される。
その他、マグカップ、ワッペン、Tシャツ、マグネット、プラモデルキットなどの販売も予定している。加えて、RCバトル戦車道の試遊体験も予定している。
先行販売グッズ（一部）
ガールズ＆パンツァー 最終章 冬季無限軌道杯 プラウダ高校 応援タオル
価格：3,080円
ガールズ＆パンツァー 最終章 冬季無限軌道杯 知波単学園 応援タオル
価格：3,080円
(C) GIRLS und PANZER Projekt (C) GIRLS und PANZER Film Projekt (C) GIRLS und PANZER Finale Projekt