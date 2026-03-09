プラッツは、3月14日、15日に開催される物販イベント「ガルパンミニミニホビーショー」に出展する。

イベントでは同社の先行販売グッズなどが販売される。応援タオルやのぼりの新商品がラインナップ。また、「マラソン道Tシャツ」と合わせて使えるアームカバーも販売される。

その他、マグカップ、ワッペン、Tシャツ、マグネット、プラモデルキットなどの販売も予定している。加えて、RCバトル戦車道の試遊体験も予定している。

先行販売グッズ（一部）

ガールズ＆パンツァー 最終章 冬季無限軌道杯 プラウダ高校 応援タオル

価格：3,080円

ガールズ＆パンツァー 最終章 冬季無限軌道杯 知波単学園 応援タオル

価格：3,080円

(C) GIRLS und PANZER Projekt (C) GIRLS und PANZER Film Projekt (C) GIRLS und PANZER Finale Projekt