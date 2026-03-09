ヒロインメイクのカラコンで理想の瞳に♡人気マスカラがもらえるキャンペーン実施中

アイメイク好きから長く支持されている「ヒロインメイク」のカラコン「ヒロインメイク 1day UV M」。今回、対象商品を購入すると人気マスカラのミニサンプルがもらえるキャンペーンがスタートしました♡ナチュラルに瞳を大きく見せるカラーラインアップに加え、話題の新色も登場しさらに注目度がアップ。毎日のメイクをもっと楽しみたい方にぴったりの嬉しい企画です。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

カラコン購入でマスカラミニをプレゼント

コンタクトレンズメーカー「シード」が展開するカラーコンタクト「ヒロインメイク 1day UV M」を対象に、嬉しいプレゼントキャンペーンが実施されています。

対象商品を購入すると、2026年3月9日発売の「ヒロインメイク ロングUPマスカラ スーパーWP N」のミニサンプルがもらえます。

実施期間：2026年3月9日(月)～2026年5月8日(金)

※無くなり次第終了

対象商品：ヒロインメイク 1day UV M（全色）

プレゼント条件：ヒロインメイク 1day UV M 30枚入1箱以上、または10枚入2箱以上を購入

実施施設：一部コンタクトレンズ販売店／オンラインショップ

※店頭では、キャンペーンPOP・バナーを掲出している店舗にて実施しております。

※オンラインショップでは、サイト内にキャンペーン表記がある場合に実施しております。

人気カラー＆新色ラインアップ

ヒロインブラウン



日本人の瞳に自然になじむ王道ブラウンカラー。瞳の輪郭をしっかり強調しながらも上品で落ち着いた印象を演出します。

星とパールをあしらったデザインが“ヒロインメイク”らしい華やかさを感じさせ、ナチュラルながら印象的な瞳に仕上がる人気カラーです。

オンオフ問わず使いやすい定番カラーとして長年愛されています。

光のブラウン



繊細なハイライトを重ねたブラウンカラーで、立体感と輝きをプラス。レフ板を当てたように目元を明るく見せるデザインが魅力です。

細フチ設計により自然に瞳を大きく見せながら、人気の“水光感”を取り入れたちゅるんとした質感を演出。透け感のある発色で日常メイクにもなじみやすい万能カラーです。

煌めきピンク



ピンクとブラックのグラデーションが奥行きを生み、瞳にきらめく光をデザインした華やかなカラー。甘さのあるピンクに深みをプラスすることで可憐さと存在感を両立しています。

“ピンクニュアンス”や韓国アイドル風アイメイクにもぴったりで、イベントや推し活など特別な日のメイクにもおすすめです♡

今だけのキャンペーンをチェック♡

人気カラコン「ヒロインメイク 1day UV M」と名品マスカラの嬉しいコラボキャンペーンは、メイク好きには見逃せないチャンス。

カラコンで瞳の印象をアップさせながら、ロングUPマスカラも試せるお得な企画です。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪理想のヒロインアイを叶えるアイメイクを、この機会にぜひ体験してみてください♡